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9:00, 9 марта 2024 года

На капремонт восьми школ в Орловской области направят более миллиарда рублей

Средства будут выделены в 2024 году.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Более миллиарда рублей направят на капитальный ремонт восьми школ в Орловской области в 2024 году. Вопрос обсудили 7 марта на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Андрей Клычков.

Как сообщил руководитель регионального департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин, в 2022-2023 годах на Орловщине капитально отремонтировали Краснооктябрьскую школу в Мценском районе, Селезневскую школу Новосильского района, Дросковскую среднюю школу Покровского района и Урыновскую среднюю школу Должанского района.

В 2024 году благодаря федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" капремонт ждет еще восемь учебных заведений: орловский лицей № 32, школу № 15 Орла, гимназию № 39 Орла, гимназию в Ливнах, Мезенский лицей, Орловскую общеобразовательную школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Хотынецкую школу и школу № 2 поселка Нарышкино.

- Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, составляет 1 миллиард 99 миллионов рублей, - сообщает портал Орловской области.


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