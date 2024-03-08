Орловщина впервые отправила в Польшу свежие огурцы
Речь идет о двух партиях овощей общим весом 40 тонн.
Фото: архив "Вести-Орел"
Из Орловской области впервые отправили в Польшу свежие огурцы. 40 тонн овощей экспортировали под контролем сотрудников межтерриториального Управления Россельхознадзора в начале марта 2024 года.
Вся продукция соответствовала требованиям, установленным польской стороной. На партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.
Как отметили в Россельхознадзоре, экспорт растительной продукции из Орловской области постоянно растет. Как правило, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправляют зерно и продукты его переработки. На экспорт отгружают такие культуры, как пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, а также продукты переработки зерна - солод, шрот, муку.