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20:30, 7 марта 2024 года Орловщина впервые отправила в Польшу свежие огурцы Речь идет о двух партиях овощей общим весом 40 тонн.



Фото: архив "Вести-Орел"

Из Орловской области впервые отправили в Польшу свежие огурцы. 40 тонн овощей экспортировали под контролем сотрудников межтерриториального Управления Россельхознадзора в начале марта 2024 года.



Вся продукция соответствовала требованиям, установленным польской стороной. На партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.



Как отметили в Россельхознадзоре, экспорт растительной продукции из Орловской области постоянно растет. Как правило, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправляют зерно и продукты его переработки. На экспорт отгружают такие культуры, как пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, а также продукты переработки зерна - солод, шрот, муку.





Сергей Мерцалов



