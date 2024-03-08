Главная » Новости



19:30, 7 марта 2024 года В лагере "Елочка" под Орлом вновь весной зазвучат детские голоса Лагерь стал базой для регионального отделения Всероссийского движения "Первых".







Спустя 18 лет в детском оздоровительно-образовательном центре "Елочка" вновь весной зазвучат детские голоса. Профильная смена начнется 24 марта - приедут самые активные и талантливые - представители регионального отделения Всероссийского движения "Первых".



В 2006 году произошло ЧП. Лагерь "Елочка" потерял отопление и перешел в разряд сезонных, летних. Но теперь потихонечку все возвращается на круги своя и здесь вновь батареи стали теплыми, а значит дети будут отдыхать и летом, и зимой, и осенью, и весной. Как готовятся к приему гостей после долгого перерыва узнала корреспондент "Вести-Орел" Мария Семак.





Мария Семак



