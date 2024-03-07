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16:20, 7 марта 2024 года В Кромах эвакуировали 16 человек из горящего дома Пожар вспыхнул в пятиэтажке.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В поселке городского типа Кромы Орловской области 7 марта вспыхнул пожар. ЧП случилось около 13.00 на улице Карла Маркса, 42. Огонь бушевал на пятом этаже.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, никто не пострадал. Пожарным пришлось эвакуировать 16 человек. На фото видно, что закоптились стены и полы.





Сергей Силаев



