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20:00, 7 марта 2024 года

В орловском театре имени Тургенева состоялся праздничный концерт в честь 8 марта

Прекрасную половину Орловщины поздравили первые лица региона и города.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области и мэрии Орла

В Орле в канун 8 марта поздравили женщин с наступающим праздником. Главные слова со сцены произнес губернатор Андрей Клычков.

Он отметил, что несмотря на свою нежность, умение безгранично любить и заботиться, в нужный момент женщина становится на защиту своей семьи и своей Родины. И Орловская земля богата такими примерами - и в годы Великой Отечественной войны, и в наши дни. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес женщин-медиков, которые отправились на СВО.


Передовым работницам различных сфер - от культурной до сельскохозяйственной - глава региона вручил цветы и награды. А праздничные настроение им подарили артисты театра и воспитанники школ искусств города Орла, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.


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