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17:30, 7 марта 2024 года В Орле с наступающим 8 марта поздравили супругу бойца СВО В гости к многодетной маме приехала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Фото: Ольга Пилипенко

Депутат Госдумы РФ от Орловской области Ольга Пилипенко поздравила с 8 марта многодетную маму, супругу бойца СВО Татьяну. После того, как ее муж отправился защищать Родину, женщина не осталась в стороне, а помогала военным.





- Специально отучилась на права, больше восьми раз отвозила мужу и его сослуживцам гуманитарную помощь, отважно преодолевая тысячу с лишним километров за день. Дома у хозяйки всегда порядок и, по-настоящему, домашний уют, - рассказала в своем телеграм-канале Ольга Пилипенко.



Депутат вручила Татьяне цветы и подарки.





Сергей Мерцалов



