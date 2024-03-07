На источнике Матроны Московской под Орлом состоялся молебен

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18:45, 7 марта 2024 года
На источнике Матроны Московской под Орлом состоялся молебенТоржества прошли в канун дня обретения мощей блаженной старицы.
Фото: тг-канал "Принт Ливны"
7 марта на источнике близ деревни Угольное в Ливенском районе состоялось молебное пение. Как сообщает тг-канал "Принт Ливны", возглавил богослужение епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
Традиционно Русская Православная Церковь день обретения мощей святой праведной блаженной старицы Матроны Московской празднует 8 марта. Однако в этом году торжества перенесли на 7-е число.
Вести-Орёл
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