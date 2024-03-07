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15:15, 7 марта 2024 года

Орловские экспортеры расширяют сотрудничество с Королевством Марокко

Развивать торговые связи планируют в самых различных отраслях и направлениях.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Представители предприятий малого и среднего бизнеса региона провели онлайн-встречу с торговым представителем РФ в Марокко Алексеем Андреевым. Видеоконференцию организовал Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Участниками встречи стали производители грузоподъемного оборудования, мебели, одежды, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, и другой конкурентоспособной продукции. От торгового представителя орловцы узнали об условиях ведения бизнеса в Марокко. Также речь шла о развитии бизнеса с партнерами из других стран Африки, таких как Сенегал, Нигерия, Кот-д'Ивуар.

Как отмечает региональный инфопортал, Орловщина готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами в самых различных отраслях и направлениях.


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