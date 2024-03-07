Орловские ФАПы получат новое оборудование

На эти цели из бюджета выделили почти 70 миллионов рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжают улучшать сферу здравоохранения. В 2024 году для оснащения четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов закупят 260 единиц медицинского оборудования. Речь идет о ФАПах в Залегощенском, Колпнянском, Ливенском и Покровском районах. Поставка осуществляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Также новым оборудованием оснастят поликлиники и районные ЦРБ. Как сообщаетобластной департамент здравоохранения, в регион закуплены маммографы, флюорографы, рентген-аппараты, а также аппараты ЭЭГ, дефибрилляторы, риноскопы, энцефалографы и электрокардиографы.