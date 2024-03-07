Главная » Новости



14:30, 7 марта 2024 года Орловские ФАПы получат новое оборудование На эти цели из бюджета выделили почти 70 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжают улучшать сферу здравоохранения. В 2024 году для оснащения четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов закупят 260 единиц медицинского оборудования. Речь идет о ФАПах в Залегощенском, Колпнянском, Ливенском и Покровском районах. Поставка осуществляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Также новым оборудованием оснастят поликлиники и районные ЦРБ. Как сообщает областной департамент здравоохранения, в регион закуплены маммографы, флюорографы, рентген-аппараты, а также аппараты ЭЭГ, дефибрилляторы, риноскопы, энцефалографы и электрокардиографы.





Сергей Мерцалов



