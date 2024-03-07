Главная » Новости



13:30, 7 марта 2024 года Под Орлом сотрудники Госавтоинспекции подарили женщинам цветы Автолюбительниц останавливали и поздравляли с наступающим праздником.



Фото: администрация Кромского района

В Кромах сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом "Перекресток" провели традиционный праздничный рейд, приуроченный к 8 марта. Уже несколько лет подряд полицейские отправляются поздравлять женщин-водителей.



– Вместе с пожеланиями любви, здоровья, благополучия они дарят им цветы и поздравительные буклеты, - рассказали в пресс-службе администрации Кромского района.



В Госавтоинспекции отметили, что количество женщин-водителей увеличивается с каждым годом. Эта категория водителей более дисциплинирована, строго следует правилам дорожного движения и реже становятся виновниками ДТП.





Сергей Силаев



