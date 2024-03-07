Известный скрипач Петр Лундстрем побывал на Орловщине

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12:50, 7 марта 2024 года
Известный скрипач Петр Лундстрем побывал на ОрловщинеОн сыграл на инструменте и пообщался со студентами.
Известный скрипач-виртуоз Петр Лундстрем 6 марта побывал в Орловской области. Он встретился со студентами Орловского музыкального колледжа и ответил на вопросы ребят.
Лундстрем – выпускник Московской консерватории. Он дал более 100 концертов на Донбассе. Чаще всего он исполняет для бойцов СВО произведения Баха.
– Музыка во все времена дарила радость солдатам на передовой, - отмечает музыкант.
На встрече с главой региона Петр Лундстрем узнал, что в ближайшем будущем на Орловщине появится детский симфонический оркестр.
Юлия Опанасюк
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