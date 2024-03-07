Праздничные мартовские выходные в Орловской области будут морозными
Публикуем подробный прогноз на 8-10 марта.
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По сообщению Росгидрометцентра, в Орле в пятницу 8 марта ожидается от -10 градусов ночью до 0 днем. Облачно, возможны осадки в виде мокрого снега.
В субботу 9 числа термометры покажут -5..-2 градуса, ночью ожидается небольшой снег, а днем выглянет солнце. А в воскресенье, 10 марта, ночью снова мороз до 10 градусов, днем в районе 3 градусов ниже нуля.
Давление чуть выше нормы, ветер 1-4 м/c.
По предварительному прогнозу, на будущей рабочей неделе на Орловщине также будет царить мороз, возможен снег.