Андрей Клычков рассказал орловцам, куда обращаться если не было слышно сирену

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11:30, 7 марта 2024 года
Андрей Клычков рассказал орловцам, куда обращаться если не было слышно сирену6 марта в регионе прошла проверка систем оповещения.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 марта в соцсетях сообщил, куда можно обратиться тем орловцам, которые не услышали сирену во время проверки.
– Просьба сообщить в ЕДДС, если от вашего места пребывания не было слышно сирену, - сказал глава региона.
Сергей Силаев
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