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11:30, 7 марта 2024 года Андрей Клычков рассказал орловцам, куда обращаться если не было слышно сирену 6 марта в регионе прошла проверка систем оповещения.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 марта в соцсетях сообщил, куда можно обратиться тем орловцам, которые не услышали сирену во время проверки.



– Просьба сообщить в ЕДДС, если от вашего места пребывания не было слышно сирену, - сказал глава региона.





Сергей Силаев



