Делегация из Узбекистана побывала в Орле

Состоялась рабочая встреча с членами правительства Орловской области.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В Орле 6 марта побывала делегация из Узбекистана. На рабочей встрече обсудили возможность увеличения количества студентов из Узбекистана, которые учатся в Орловском государственном аграрном университете. Также стороны затронули вопросы взаимодействия в торгово-экономической, молодежно-патриотической сферах.
Как рассказалив пресс-службе областного правительства, члены делегации посольства Узбекистана посетили Орловский государственный университет и Орловский аграрный университет, где пообщались со студентами. В орловском регионе обучаются более 120 студентов из Узбекистана.
– Представители региональной власти выразили уверенность в развитии плодотворного сотрудничества Орловщины с Республикой Узбекистан, - отметили в пресс-службе регионального правительства.