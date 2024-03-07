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10:15, 7 марта 2024 года Делегация из Узбекистана побывала в Орле Состоялась рабочая встреча с членами правительства Орловской области.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле 6 марта побывала делегация из Узбекистана. На рабочей встрече обсудили возможность увеличения количества студентов из Узбекистана, которые учатся в Орловском государственном аграрном университете. Также стороны затронули вопросы взаимодействия в торгово-экономической, молодежно-патриотической сферах.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, члены делегации посольства Узбекистана посетили Орловский государственный университет и Орловский аграрный университет, где пообщались со студентами. В орловском регионе обучаются более 120 студентов из Узбекистана.



– Представители региональной власти выразили уверенность в развитии плодотворного сотрудничества Орловщины с Республикой Узбекистан, - отметили в пресс-службе регионального правительства.





Сергей Силаев



