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7:30, 7 марта 2024 года В Ливнах возбудили уголовное дело после смерти работника на предприятии 43-летний мужчина погиб, упав в шахту лифта.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки и материалам прокуратуры. Напомним, 2 марта в Ливнах мужчина упал в шахту лифта на одном из предприятий и получил травмы, несовместимые с жизнью.



- В период производства работ в связи с ненадлежащим обеспечением должностными лицами предприятия безопасности и контроля произошел провал поддона подъемника, на котором находился рабочий, в результате чего последний упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следствие продолжается.





Сергей Силаев



