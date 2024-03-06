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21:00, 6 марта 2024 года Мошенники рассылают сообщения от имени губернатора Андрея Клычкова Об этом глава региона сообщил, общаясь с жителями в соцсетях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях рассказал, что кто-то орудует от его имени, рассылая сообщения через ватсап и телеграм. Он призвал не поддаваться на эти уловки и не сообщать свои данные.



- Хочу всем сказать, что я с 2009 года не меняю номер телефона. Если с какого-то телефона вам пишут и говорят, что я что-то прошу, не верьте, это мошенники. Лучше блокируйте их, - посоветовал глава региона.





Сергей Мерцалов



