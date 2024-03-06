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20:50, 6 марта 2024 года "Хор Турецкого" снова споет в центре Орла Концерт состоится 14 марта в 19:00 на площади Ленина.



Фото: архив "Вести-Орел"

Музыкальный коллектив уже несколько раз выступал на главной площади областного центра. Прийти на концерт жителей и гостей Орла пригласил губернатор Андрей Клычков. Возрастных ограничений для зрителей не предусмотрено.



В состав хора под управлением народного артиста России Михаила Турецкого входят 10 вокалистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив по традиции исполнит любимые песни нескольких поколений.















Сергей Мерцалов



