В центре Орла появится замок

|
|Главная » Новости
8:00, 7 марта 2024 года
В центре Орла появится замокЕго воссоздадут при помощи градостроительных методов.
Фото: пресс-служба администрации Орла
В администрации города Орла на градостроительном совете архитекторы презентовали эскиз мемориального комплекса, который расположится у подножия "Стрелки".
Разработчики предлагают концепцию, которая включает символическое обозначение границ цитадели Орловской крепости. Для привлечения туристов в планах воссоздать замок при помощи градостроительных методов, рассказали в пресс-службе администрации Орла.
- По задумке "Судбищенская битва" будет состоять из нескольких функциональных зон. Из традиционных — это зона парковки (для автомобилей, туристических автобусов и велосипедов), зона отдыха для посетителей, зона для проведения фестивалей, туалеты, включающие комнату матери и ребенка. Также планируется устройство ротонды, - сообщила главный архитектор Орла Мария Ротштейн.
Сергей Силаев