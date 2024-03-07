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8:00, 7 марта 2024 года В центре Орла появится замок Его воссоздадут при помощи градостроительных методов.



Фото: пресс-служба администрации Орла

В администрации города Орла на градостроительном совете архитекторы презентовали эскиз мемориального комплекса, который расположится у подножия "Стрелки".



Разработчики предлагают концепцию, которая включает символическое обозначение границ цитадели Орловской крепости. Для привлечения туристов в планах воссоздать замок при помощи градостроительных методов, рассказали в пресс-службе администрации Орла.



- По задумке "Судбищенская битва" будет состоять из нескольких функциональных зон. Из традиционных — это зона парковки (для автомобилей, туристических автобусов и велосипедов), зона отдыха для посетителей, зона для проведения фестивалей, туалеты, включающие комнату матери и ребенка. Также планируется устройство ротонды, - сообщила главный архитектор Орла Мария Ротштейн.





Сергей Силаев



