Дарья Кузнецова стала учеником года-2024 в Орловской области

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9:30, 7 марта 2024 года
Дарья Кузнецова стала учеником года-2024 в Орловской областиДевушка обучается в гимназии №19 города Орла.
Фото: департамент образования Орловской области
В Орловской области подвели итоги конкурса "Ученик года-2024". Торжественная церемония прошла на площадке "Созвездия Орла".
В финале за звание ученика года сражались 17 школьников. Победителем стала одиннадцатиклассница гимназии №19 Орла Дарья Кузнецова, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Второе место заняли ученица 10 класса Сосковской средней общеобразовательной школы Ирина Ермакова и ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 4 Мценска Валерия Шилина.
Третье место поделили девятиклассница Очкинской основной общеобразовательной школы Марьяна Быкова и восьмиклассник Павловской средней общеобразовательной школы Залегощенского района Никита Зайцев.
Сергей Силаев
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