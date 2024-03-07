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8:30, 7 марта 2024 года

Бывший главный архитектор Орловской области вышел на свободу

Ваагна Вермишяна отпустили досрочно.

Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший главный архитектор Орловской области, экс-глава Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян вышел на свободу. В феврале 2020 года его задержали за взятки.

Армянский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Однако отсидел Вермишян только половину срока. Как сообщает "Спутник Армении", отпустили его досрочно за "надлежащее поведение". С Вермишяна взяли подписку о невыезде. Он находится под домашним арестом.

Отметим, что Ваагн Вермишян работал главным архитектором Орловской области при губернаторе Вадиме Потомском с 2014 по 2016 годы. При нем провели ремонт улицы Ленина в Орле, которую Вермишян обещал сделать самой красивой в мире. Всего из регионального Дорожного фонда было освоено 53 миллиона рублей. Затем Вермишян стал советником мэра Еревана на общественных началах. В марте 2019 года возглавил Комитет по градостроительству Армении.


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