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8:30, 7 марта 2024 года Бывший главный архитектор Орловской области вышел на свободу Ваагна Вермишяна отпустили досрочно.



Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший главный архитектор Орловской области, экс-глава Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян вышел на свободу. В феврале 2020 года его задержали за взятки.



Армянский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Однако отсидел Вермишян только половину срока. Как сообщает "Спутник Армении", отпустили его досрочно за "надлежащее поведение". С Вермишяна взяли подписку о невыезде. Он находится под домашним арестом.



Отметим, что Ваагн Вермишян работал главным архитектором Орловской области при губернаторе Вадиме Потомском с 2014 по 2016 годы. При нем провели ремонт улицы Ленина в Орле, которую Вермишян обещал сделать самой красивой в мире. Всего из регионального Дорожного фонда было освоено 53 миллиона рублей. Затем Вермишян стал советником мэра Еревана на общественных началах. В марте 2019 года возглавил Комитет по градостроительству Армении.





Вести-Орёл



