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21:15, 6 марта 2024 года Орловская компания поставила 200 тонн крепежа в Амурскую область Одно из крупнейших предприятий региона посетил губернатор Андрей Клычков.







Металлоизделия с орловских конвейеров использовали при строительстве таких масштабных объектов, как московский олимпийский центр, Крымский мост и Москва-сити. Годовая выручка составила порядка 6 миллиардов рублей.



- У предприятия стоит задача максимально обеспечить импортозамещение через свою продукцию. Для этих целей на ближайший год запланированы инвестиции более 800 миллионов рублей, - отметил губернатор Андрей Клычков.



Мощность завода набирает обороты. За 5 лет удалось освоить более 1000 новых видов крепежа. Глава региона лично пообщался с рабочими, выслушал все вопросы и пожелания трудового коллектива. Один из основных - кадровый. Решать его будут развитием промышленного туризма и на уровне учебных заведений.





Екатерина Габова



