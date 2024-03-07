Орловцы передали две посылки десантникам в Артемовск
Груз собрали представители медицинского сообщества региона.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
6 марта по поручению губернатора Андрея Клычкова орловский тыл работал в освобожденном Артемовске. Очередной гуманитарный груз был доставлен десантникам, где служат наши земляки.
- Хочу поблагодарить своих коллег, настоящих патриот страны и армии, заместителя руководителя департамента здравоохранения региона Светлану Владимировну Жирову и главного врача областной больницы Вадима Феликсовича Мурадяна за помощь в сборе и доставке груза десантникам в Бахмут, - написал в соцсетях советник орловского губернатора Сергей Лежнев.