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20:00, 6 марта 2024 года

Орловского писателя Владимира Ермакова поздравили с выходом новой книги

Роман, который называется "Где-то, когда-то", уже поступил в продажу.



С Владимиром Ермаковым наша телерадиокомпания дружит много лет. Его первые книги вышли при поддержке ОГТРК. С тех пор утекло много чернил и исписалось бумаги. И вот появился настоящий роман, который объединяет воспитание, мифологию Орловского края и фэнтези.

Поздравить писателя и получить заветный автограф пришли все, кто любит его творчество. На презентации Владимиру Ермакову можно было задать вопросы, обменяться мнениями, поговорить о литературе вообще.

Книга, которая называется "Где-то, когда-то", уже поступила в продажу. А еще роман заявлен на конкурс "Большая книга" и у него есть все шансы, как считают специалисты, войти в шорт-лист.


Эва Стасюлевич
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