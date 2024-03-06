Орловского писателя Владимира Ермакова поздравили с выходом новой книги
Роман, который называется "Где-то, когда-то", уже поступил в продажу.
С Владимиром Ермаковым наша телерадиокомпания дружит много лет. Его первые книги вышли при поддержке ОГТРК. С тех пор утекло много чернил и исписалось бумаги. И вот появился настоящий роман, который объединяет воспитание, мифологию Орловского края и фэнтези.
Поздравить писателя и получить заветный автограф пришли все, кто любит его творчество. На презентации Владимиру Ермакову можно было задать вопросы, обменяться мнениями, поговорить о литературе вообще.
Книга, которая называется "Где-то, когда-то", уже поступила в продажу. А еще роман заявлен на конкурс "Большая книга" и у него есть все шансы, как считают специалисты, войти в шорт-лист.