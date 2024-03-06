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18:00, 6 марта 2024 года Стало известно, сколько в Орле стоят цветы перед 8 марта Заплатить придется не только покупателям.







В Орле перед 8 марта тюльпаны продают по 100 рублей, а ветку мимозы по 150. А пять тысяч рублей – штраф за незаконную торговлю цветами.



Административно-территориальная комиссия провела рейд по Советскому району Орла и выписала порядка 10 протоколов за один день. В Советском районе торговать можно в двух местах и если оплатить взнос – 5200 рублей в сутки.



Некоторые люди предпочитают торговать на свой страх и риск. Физические лица штрафуют на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностные – от 10 до 15 тысяч.





Татьяна Тимохина



