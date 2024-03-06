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19:00, 6 марта 2024 года В Орле прошел форум первичных отделений "Единой России" Мероприятие собрало более 400 участников.







В Орле состоялся форум первичных отделений партии "Единая Россия" "Взгляд из настоящего в будущее". На нем более 400 человек обсуждали проблемы, а также подводили промежуточные итоги.



Главной темой форума стал обмен опытом партийной работы. Первичные отделения – опора партии. Их роль планируют повысить.



– У нас каждая "первичка" это УИК, и этим людям надо уделять внимание, хотим повысить их роль внутри партии, - сказал руководитель Центрального исполнительного комитета партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.



Всего в орловском регионе 864 первичных организации. На форуме активистам вручили благодарности от ЦИКа и регионального отделения.





Татьяна Тимохина



