В Орле прошел форум первичных отделений "Единой России"
Мероприятие собрало более 400 участников.
В Орле состоялся форум первичных отделений партии "Единая Россия" "Взгляд из настоящего в будущее". На нем более 400 человек обсуждали проблемы, а также подводили промежуточные итоги.
Главной темой форума стал обмен опытом партийной работы. Первичные отделения – опора партии. Их роль планируют повысить.
– У нас каждая "первичка" это УИК, и этим людям надо уделять внимание, хотим повысить их роль внутри партии, - сказал руководитель Центрального исполнительного комитета партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.
Всего в орловском регионе 864 первичных организации. На форуме активистам вручили благодарности от ЦИКа и регионального отделения.