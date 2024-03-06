Схиархимандрит Илий посетил орловский храм

Батюшка осмотрел церковь в селе Сабурово, которая нуждается в капитальной реставрации.
Фото: архив "Вести-Орел"
4 марта старец Илий (Ноздрин) побывал в Михаило-Архангельском храме села Сабурово. Благодаря его содействию, а также пожертвованиям и помощи прихожан в храме над алтарем обновили крышу. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Также для иконостаса курские иконописцы написали иконы, обрамляющие царские ворота. Кроме того, за храмом высадили яблоневый сад и дубовую рощу.
Как отметил настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Андрей Кабочкин, работы по восстановлению крыши будут продолжены.