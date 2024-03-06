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18:30, 6 марта 2024 года Схиархимандрит Илий посетил орловский храм Батюшка осмотрел церковь в селе Сабурово, которая нуждается в капитальной реставрации.



Фото: архив "Вести-Орел"

4 марта старец Илий (Ноздрин) побывал в Михаило-Архангельском храме села Сабурово. Благодаря его содействию, а также пожертвованиям и помощи прихожан в храме над алтарем обновили крышу. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Также для иконостаса курские иконописцы написали иконы, обрамляющие царские ворота. Кроме того, за храмом высадили яблоневый сад и дубовую рощу.



Как отметил настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Андрей Кабочкин, работы по восстановлению крыши будут продолжены.





Вести-Орёл



