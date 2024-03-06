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17:00, 6 марта 2024 года ФК "Орел" готовится к новому сезону Команда продолжает усиливаться новыми игроками.







Футбольный клуб "Орел" продолжает готовиться к новому сезону в профессиональной лиге. Поиски новых игроков продолжаются, лицензия получена.



– Во второй лиге более квалифицированные игроки, все быстрее, жестче. Нужно быстрее принимать решения. Сейчас мы должны к этому адаптироваться. По уровню мастерства, я думаю, наши ребята подходят по уровню второй лиги, - отметил главный тренер ФК "Орел Евгений Поляков.



Сейчас команда вернулась в Крымск на второй сбор, там уже сформируется окончательный состав на грядущий сезон второй лиги. Активные тренировки продлятся еще месяц. Сезон стартует в конце марта.





Анастасия Дорохова



