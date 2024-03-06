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17:30, 6 марта 2024 года Орловские ветераны СВО отдохнули с семьями в Калуге Организатор поездки - региональное отделение фонда "Защитники Отечества".



Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские ветераны спецоперации и их семьи провели увлекательные выходные в Калуге. Экскурсию организовали благодаря региональному отделению фонда "Защитники Отечества" и настоятелю орловского храма протоиерею Георгию.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, путешествие выдалось познавательным и интересным. Сначала посетили Божественную литургию в мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыни. После чего экскурсовод рассказал гостям об истории создания обители, а также о ее основателе - преподобном Тихоне Калужском.



Получив духовную поддержку, семьи участников СВО отправились в Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Здесь они посетили жилой модуль демонстрационной модели МКС "Мир", увидели спасательные капсулы, скафандры, луноходы и даже частицы поверхности Луны.





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