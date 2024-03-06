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15:15, 6 марта 2024 года Андрей Клычков встретился с известным скрипачом Петром Лундстремом Беседа состоялась 6 марта.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителем знаменитой музыкальной династии - Петром Лундстремом. Лундстрем является исполнительным директором творческой мастерской Леонида Лундстрема (отец Петр) и заместителем председателя комиссии по культуре общественной палаты РФ.



Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся культурной жизни региона, духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержку бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



– Орловская область – это героическая земля, что в настоящее время ярко подтверждает уровень поддержки наших бойцов. При этом у наших жителей не только высокий дух патриотизма, но и большая потребность в культурной жизни. Орловщина – литературный край, который вспоил на своих водах многих известных русских писателей и поэтов, - подчеркнул губернатор во время встречи.



Лундстрем поблагодарил орловцев за поддержку военнослужащих, а также за неравнодушие к культурной жизни. Также скрипач-виртуоз встретится со студентами.





Сергей Силаев



