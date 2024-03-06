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14:45, 6 марта 2024 года Участнику СВО из Орловской области вручили медаль "За отвагу" Боевой награды удостоен Сергей Сочнев.



Фото: администрация города Ливны

Уроженцу Ливенского района Сергею Александровичу Сочневу вручили медаль "За отвагу". Торжественная церемония состоялась 6 марта во время расширенного совещания у главы города Ливны.



Сергей Сочнев проходил службу по контракту с 16 февраля по 19 сентября 2023 года. Почетной государственной награды он удостоен за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга по обеспечению безопасности государства. Медаль бойцу вручили глава Ливен Сергей Трубицин и военный комиссар города Ливны и Ливенского района Сергей Петрыкин. Об этом сообщили в администрации города Ливны.





Сергей Мерцалов



