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14:00, 6 марта 2024 года В Орле продолжается ямочный ремонт 6 марта бригады "Спецавтобазы" работают на Наугорском шоссе и улице Васильевской.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Коммунальные службы продолжают сезонное содержание улиц областного центра. На повестке дня - ямочный ремонт и обработка тротуаров от наледи.



Как сообщили в орловской мэрии, задействовано 57 единиц спецтехники и 94 уборщика "Спецавтобазы". Помогают им дворники управляющих компаний и хозсубъектов.



- Сегодня бригады с помощью компрессора и рециклера выполнят ремонт полотна литым асфальтом на Наугорском шоссе и улице Васильевской. Термобункер "Вулкан" будет работать на улице Революции. На улицах Молдавской, Поселковой и Старо-Московской запланирована отсыпка проблемных участков щебнем, - рассказали в пресс-службе городской администрации.





Сергей Мерцалов



