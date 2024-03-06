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13:30, 6 марта 2024 года В Орле организовали концерт для мам и бабушек Программа приурочили к международному женскому дню.



Фото: Орловская детская хореографическая школа

В Орле прошел праздничный концерт "Улыбка весны" в рамках всероссийского проекта "Всей семьей". Программу подготовили в преддверии 8 марта.

Подарок мамам и бабушкам подготовили воспитанницы Орловской детской хореографической школы. Выступали дети в возрасте от 2 до 18 лет, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Постановки объединила тема весны и красоты. Мероприятие прошло в рамках проекта "Всей семьей", который стартовал в России и приурочен к объявленному прездиентом РФ Владимиром Путиным Году семьи. Участвовать в проекте может любая семья.





Сергей Силаев



