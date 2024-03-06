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12:50, 6 марта 2024 года В Орловской области снизилось число смертей на пожарах Таковы данные 2024 года по сравнению с 2023 годом.







Орловские пожарные каждые сутки выезжают на несколько десятков вызовов. В 2024 году количество пожаров и трагических исходов в регионе ниже, чем за аналогичный период 2023 года.



Что становится причиной возгорания, приносит ли результат профилактика, рассказал генерал-майор, начальник регионального управления МЧС Александр Новиков.





Мария Семак



