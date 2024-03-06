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12:30, 6 марта 2024 года В Орле обсудили защиту предприятий ТЭК от террористических атак Вопрос стал ключевым на заседании оперштаба.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперштаба 6 марта. Мероприятие прошло в областной администрации. Ключевым вопросом стала антитеррористическая защищенность предприятий топливно-энергетического комплекса Орловской области.



– Режим повышенной готовности и безопасности сохраняется ежедневно. Нам важно принимать меры по недопущению возможных рисков, - подчеркнул глава региона.



Также были подведены итоги учений по отработке мероприятий ликвидации последствий ракетных ударов и ударов с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе областного правительства. Учения прошли 1 марта. Силы и средства территориальной подсистемы действовали слаженно и уверенно, получили положительную оценку своих действий.





Сергей Силаев



