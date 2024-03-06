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11:55, 6 марта 2024 года Опубликован график приема специалистов в семейном МФЦ Орла на март Даты и время приема сообщает департамент соцзащиты.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В департаменте соцзащиты Орловской области рассказали, когда и какие специалисты будут принимать орловцев в семейном МФЦ на улице Комсомольской, 102А в марте 2024 года.



График приема:



• 12 марта с 11.00 до 13.00 – Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов в России»;

• 14 марта с 11.00 до 13.00 – Областной центр социальной защиты населения;

• 19 марта с 11.00 до 13.00 – Социальный фонд России по Орловской области;

• 20 марта с 11.00 до 13.00 – Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области;

• 27 марта с 11.00 до 13.00 – Управление Росреестра по Орловской области.



Если возможность приехать лично отсутствует, вопрос можно задать по телефону 30-34-36, позвонив в указанный день и время.





Сергей Силаев



