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11:05, 6 марта 2024 года

Семь ярмарок вакансий пройдет в Орловской области в марте

Ближайшая запланирована на 18 марта.

Фото: архив

Семь ярмарок вакансий запланировано в Орловской области на март. Одна из них уже прошла в областном центре, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ближайшая пройдет 18 марта с 10.00 до 12.00 в центре занятости Залегощенского района. Здесь будут искать электросварщика, электромонтера, водителя, лаборанта, тракториста и других специалистов.

19 марта с 10.00 до 12.00 ярмарка пройдет в центре занятости Глазуновского района. Орловцы смогут устроиться на работу слесарем, упаковщиком, электриком, кладовщиком.

19 марта с 11.00 по 13.00 в центре занятости Должанского района будут искать психолога, специалиста по социальной работе, терапевта, педиатра.

20 марта с 10.00 до 11.00 в центре занятости Ливенского района представят вакансии токаря, наладчика, оператора ЧПУ, слесаря, электромонтера, инженера, водителя, кладовщика.

20 марта с 11.00 до 12.00 центр занятости Дмитровского района представит вакансии товароведа, продавца, бухгалтера, водителя, почтальона, слесаря, упаковщика, электрика, кладовщика.

26 марта с 10.00 до 12.00 в центре занятости Сосковского района можно будет рассмотреть вакансии товароведа, продавца, бухгалтера, оператора, водителя, слесаря, упаковщика, электрика, шлифовщика, инженера.


Сергей Силаев
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