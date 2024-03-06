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10:20, 6 марта 2024 года В Орловской области подготовили более 600 тысяч бюллетеней для выборов президента Их уже начали доставлять в территориальные комиссии.



Фото: Лилия Пиняева

В Орловской области подготовили 601 100 избирательных бюллетеней для выборов президента страны. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Лилия Пиняева.



Как сообщила председатель, 5 и 6 марта будет осуществляться доставка бюллетеней в территориальные избирательные комиссии региона.



Напомним, выборы главы государства пройдут 15-17 марта. Орловцы смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Это Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.





Сергей Силаев



