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8:30, 6 марта 2024 года Юные орловцы показали навыки управления беспилотниками Состязались более 15 человек.



Фото: архив

В Орловской области впервые прошли соревнования по управлению беспилотными авиационными системами. Орловщина стала одним из пяти регионов, где организовали такой трек в рамках всероссийского конкурса "Кибердрон "



Знания и навыки демонстрировали 15 команд. В их число вошли более 50 человек в возрасти от 8 до 14 лет со всей Орловской области. Ребятам было нужно пройти несколько локаций и показать, как они умеют управлять беспилотными системами в компьютерной симуляции.



Также орловцы продемонстрировали теоретические знания и навыки программирования робототехнических систем. Состязания прошли в точке кипения Орловского государственного университета.





Сергей Силаев



