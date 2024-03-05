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20:00, 5 марта 2024 года

Орловчанка открыла массажный кабинет благодаря соцконтракту

Екатерина Егорова занимается любимым делом уже пять лет.



Орловчанка Екатерина Егорова получила безвозмездную помощь от государства и открыла студию эстетической коррекции тела. Главный инструмент в рабочем кабинете – руки. Здесь делают лимфодренажный, антицеллюлитный, тайские и криольский массаж.

Екатерина прошла специализированные курсы, а сейчас оканчивает медицинский колледж. Оформленный в 2020 году социальный контракт помог приобрести термоодеяло, фитобочку, расходные материалы.

В 2023 году в рамках социального контракта свое дело открыли 795 орловцев. В департаменте соцзащиты напоминают, что оформить соцконтракт можно также в случае тяжелой жизненной ситуации, при поиске работы или на ведение личного подсобного хозяйства.


Юлия Опанасюк
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