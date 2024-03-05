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18:30, 5 марта 2024 года

В орловском штабе общественной поддержки поздравили женщин-волонтеров

За помощь военным их поблагодарил депутат Госдумы Александр Сидякин.

Фото: Ольга Пилипенко

В канун 8 марта в орловском штабе общественной поддержки чествовали женщин-волонтеров. На встречу с ними приехали депутаты Госдумы РФ Александр Сидякин и Ольга Пилипенко, спикер регионального парламента Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин.


- Мы поздравили девушек-волонтеров, которые активно помогают нашим бойцам. Плетут маскировочные сети, собирают еду, шьют одежду, изготавливают окопные свечи. Орел, Мценск, Покровское, Тросна - вся область собралась за столом, - рассказала в соцсетях Ольга Пилипенко.

В преддверии праздника женщин поблагодарили за поддержку, неравнодушие и искренность.


Сергей Мерцалов
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