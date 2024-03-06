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9:00, 6 марта 2024 года Орловцев пригласили на проводы зимы Масленичные гуляния пройдут в Спасском-Лутовиново 16 марта.



Фото: архив "Вести-Орел"

Спасское-Лутовиново приглашает жителей и гостей Орловщины на проводы зимы. Масленичные гуляния состоятся в тургеневской усадьбе в субботу, 16 марта.



В этом году сотрудники музея-заповедника значительно обновили праздничную программу. Перед орловцами выступят известные народные коллективы, будут работать масленичные площадки и фотозоны.



Гости смогут поучаствовать в играх, забавах, веселых состязаниях и мастер-классах. Пляски, хороводы, "ручейки" и шуточные бои мешками никому не дадут скучать. И, конечно, все желающие смогут отведать горячего чая с блинами. Как сообщили в музее-заповеднике, начнутся гуляния в 12.00.



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Сергей Мерцалов



