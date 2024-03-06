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8:00, 6 марта 2024 года Орловцы 15-17 марта смогут проголосовать за объекты благоустройства Муниципалитеты уже представили списки для жителей.



Фото: Андрей Клычков

Жители Орловской области 15-17 марта смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства. Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, всего в регионе на голосование вынесено 64 объекта. Жителям областной столицы предстоит проголосовать за благоустройство сквера Танкистов, сквера Альберта Иванова и территории возле дома №62 на набережной Дубровинского у Красного моста.



Списки для голосования каждый муниципалитет представил. Адреса пунктов голосования можно посмотреть здесь.





Сергей Силаев



