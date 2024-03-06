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9:30, 6 марта 2024 года

У жителя Орловской области изъяли 260 граммов наркотика

Измельченное вещество он хранил на чердаке и в подвале.

Фото: архив "Вести-Орел"

Житель одной из деревень Свердловского района стал подозреваемым по уголовному делу. 45-летнего мужчину задержали за хранение наркотиков. 

В его жилище полицейские обнаружили запрещенное вещество растительного происхождения. Стебли мужчина хранил на чердаке, а измельченное растение в банке в подвале.

Находку направили на исследование. Экспертиза показала, что это наркотическое средство растительного происхождения общей массой более 263 граммов, что является крупным размером. Мужчина признался, что сорвал стебли для личного употребления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


Сергей Мерцалов
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