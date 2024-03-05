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19:00, 5 марта 2024 года В музее Тургенева Орла открылась выставка художника Яны Патокиной Экспозиция называется "Палитра странствий".







В Орле открылась выставка "Палитра странствий" художника и педагога Яны Патокиной. В работах выражено то, что представляет из себя русский мир. Ученица Андрея Курнакова продолжила традиции учителя.



– На наших глазах из молодой, юной, трогательной художницы вырос большой художник, который прославляет нашу великую Россию, - подчеркнула директор объединенного литературного музея Тургенева Вера Ефремова.



На открытии присутствовало очень много коллег Яны Патокиной, орловским художникам очень импонирует ее живопись, а в последние годы картины Яны стали отмечать на самых престижных российских выставках.



– В Рязани 4 марта будет большая выставка по всей России на трех площадках. Это Москва, Рязань и Ростов. Яна также будет представлена, - отметил Заслуженный художник России Анатолий Костянников.



Выставка будет работать в музее Тургенева до 31 марта. Понедельник – выходной день.



(6+)







Эва Стасюлевич



