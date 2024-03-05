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19:00, 5 марта 2024 года

В музее Тургенева Орла открылась выставка художника Яны Патокиной

Экспозиция называется "Палитра странствий".



В Орле открылась выставка "Палитра странствий" художника и педагога Яны Патокиной. В работах выражено то, что представляет из себя русский мир. Ученица Андрея Курнакова продолжила традиции учителя.

На наших глазах из молодой, юной, трогательной художницы вырос большой художник, который прославляет нашу великую Россию, - подчеркнула директор объединенного литературного музея Тургенева Вера Ефремова.

На открытии присутствовало очень много коллег Яны Патокиной, орловским художникам очень импонирует ее живопись, а в последние годы картины Яны стали отмечать на самых престижных российских выставках.

В Рязани 4 марта будет большая выставка по всей России на трех площадках. Это Москва, Рязань и Ростов. Яна также будет представлена, - отметил Заслуженный художник России Анатолий Костянников.

Выставка будет работать в музее Тургенева до 31 марта. Понедельник – выходной день.

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Эва Стасюлевич
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