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16:30, 5 марта 2024 года Будущие повара прошли практику на хлебокомбинате в Болхове Некоторые желают после окончания техникума устроиться на работу.







Орловские студенты, готовящиеся стать поварами, проходят практику на Болховском хлебокомбинате.



– Они здесь осваивают не только хлебопикарное производство, но и кондитерское. Дети способные, все схватывают на лету, - рассказала главный технолог Болховского хлебокомбината Татьяна Новикова.



Есть на комбинате и те, кто продолжает семейную поварскую традицию. Так, Александр Колоколов – сын кондитера. Молодой орловец разработал собственный рецепт песочного печенья и отправил угощение бойцам на передовую.



– Я с ним выступал в Орле и занял второе место по области, - поделился Александр Колоколов.



Процесс выпечки увлекает ребят на каждой стадии, специалисты рассказывают как ставить опару, замешивать тесто, подбирать правильную температуру для выпекания.



– У нас лаборатория с оборудованием, где выделяется определенное время. Мы с ребятами делаем первичную обработку и дальше до окончательного процесса приготовления, - поделилась мастер производственного обучения Марина Пирожкова.





Эльза Ахмедбекова



