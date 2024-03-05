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17:30, 5 марта 2024 года Орловцы оценили выступление солиста московской филармонии Николая Кузнецова Виртуозная игра этого музыканта вызывает особый интерес у пианистов и преподавателей.







В детской музыкальной школе №3 имени Прокофьева в Орле, которая в этом году отмечает свое 55-летие, выступил известный пианист Николай Кузнецов.



Музыкант сыграл более тысячи произведений, с сольными концертами побывал более чем в 15 странах. А его аранжировки набирают миллионные просмотры в интернете.



В 2021-м Николай Кузнецов стал обладателем гран-при престижного конкурса в Монако, где награду вручал князь государства Альбер второй. Упорство и поддержка семьи помогли добиться высоких побед. И сегодня Николай передает свои знания юным музыкантам.





Анастасия Тычинская



