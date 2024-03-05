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15:30, 5 марта 2024 года

За месяц промпроизводство на Орловщине выросло на 20%

Рост наблюдался сразу в нескольких секторах.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В январе 2024 года в Орловской области промышленное производство выросло на 20%. Такую информацию в ходе прямого эфира в соцсетях озвучил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, по сравнению с показателями января 2023 года рост наблюдался сразу в нескольких секторах. Обрабатывающий сектор вырос на 17,6%, энергетический сектор - на 26,5%, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений вырос на 36,7%.

- В 2 раза увеличилось производство мебели, по 60% прибавило изготовление напитков и электрооборудования. Отмечу отдельно, что производство лекарств и материалов, применяемых в медицине, выросло на 50,1%. Все это - результаты каждодневного труда наших промышленников, - подчеркнул губернатор.

Также отмечен рост производства прочих готовых изделий, химических веществ, пищевых продуктов, металлургии, бумаги и бумажных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.


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