Орел принял первенство России по вольной борьбе среди глухих спортсменов
Призеры турнира получили возможность стать кандидатами в мастера спорта.
В Орле состоялось Первенство России по вольной борьбе среди глухих спортсменов. В турнире приняли участие 37 спортсменов. Этого количества оказалось достаточным для того, чтобы призеры турнира получили возможность получить спортивные разряды.
Спортсмены с нарушениями слуха постепенно приобщаются к спорту, несмотря на то, что многие движения им даются сложнее, чем остальным.