Орловские храмы собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
В посылках - продукты питания, крупы, кондитерские изделия и мед.
Фото: Свято-Никольский храм поселка Хотынец
Храмы Орловщины продолжают поддерживать наших военных. На днях на передовую они отправили очередные посылки. Их собрали прихожане Свято-Никольского храма поселка Хотынец и храма святого Александра Невского в 909-м квартале в Орле.
В посылку вошли продукты питания, крупы, сладости, мед, а также питьевая вода. Как сообщаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии, гуманитарный груз доставили в Работино, Беловодск и Лисичанск.