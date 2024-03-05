Главная » Новости



14:00, 5 марта 2024 года Суд в Орле вынес приговор участнице секты свидетели Иеговы* За причастность к деятельности экстремистской организации женщина получила 2,5 года принудительных работ.



Фото: архив "Вестей"

Орловчанка получила приговор за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. С 2019 по 2020 год женщина состояла в секте свидетели Иеговы*.



Дело, возбужденное по материалам УФСБ, расследовал следком, теперь суд вынес решение по нему.



- Осужденная предпринимала активные действия, в том числе с применением мер конспирации, направленные на продолжение противоправной деятельности организации, выразившиеся в неоднократном участии и выступлениях в религиозных собраниях, изучении и хранении экстремистской литературы, запрещенной в России, - сообщил официальный представитель СУ СК России по Орловской области Александр Коргин.



Правосудие сочло справедливым наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ.



*Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.





Ольга СУПОНЕВА



